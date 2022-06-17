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Работали в паре. Полное ВИДЕО, как ВСУ сбили российский вертолет

Общие новости
(1 голосов)

Убежать не удалось

Работали в паре. Полное ВИДЕО, как ВСУ сбили российский вертолет

Новина українською

В четверг, 16 июня, сообщалось, что воины ВСУ сбили российский вертолет Ми-35М. Теперь в сети появилось полное видео охоты на врага.

На видео видно, что вертолет был не один, а работал в паре. По первому вертолету отработали из ПЗРК, но его спасли тепловые ловушки, которые увели ракету в землю.

После этого вертолеты разлетелись, и один из экипажей принял решение уходить на малой высоте в другую сторону, видимо, предполагая, что опасность миновала и они вышли из зоны поражения ПВО. Но его настигла ракета, выпущенная из Stinger`а.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила уже 180 российских вертолетов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2022 в 15:22
Добрий вечір, ми з України.
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