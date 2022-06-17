Работали в паре. Полное ВИДЕО, как ВСУ сбили российский вертолет
Убежать не удалось
В четверг, 16 июня, сообщалось, что воины ВСУ сбили российский вертолет Ми-35М. Теперь в сети появилось полное видео охоты на врага.
На видео видно, что вертолет был не один, а работал в паре. По первому вертолету отработали из ПЗРК, но его спасли тепловые ловушки, которые увели ракету в землю.
После этого вертолеты разлетелись, и один из экипажей принял решение уходить на малой высоте в другую сторону, видимо, предполагая, что опасность миновала и они вышли из зоны поражения ПВО. Но его настигла ракета, выпущенная из Stinger`а.
Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинская армия уничтожила уже 180 российских вертолетов.
#ЗСУ на варті! Ворог не пройде (і не пролетить) pic.twitter.com/wz1ydZwWo8— SergiyShvets (@SergiyShvets) June 17, 2022
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