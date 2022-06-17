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Геройский поступок. Стало известно, как в Украине погиб один из британских легионеров

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Прикрывал свой отряд

Геройский поступок. Стало известно, как в Украине погиб один из британских легионеров

Новина українською

10 июня стало известно о гибели бывшего британского солдата Джордана Гетли. Один из его товарищей – ветеран канадской армии Антон – рассказал, как именно это произошло.

Антон вместе с Джорданом защищали Украину в составе специального подразделения Международного легиона, которое находится под руководством ГУР МО Украины, рассказал канадец в эфире телеканала ITV News.

Во время битвы за Северодонецк отряд Гетли вступил в бой с российским спецназом, который вел наступление под прикрытием танков.

“Было много артиллерии, много бронетанковых подразделений, мы вступили в контакт с подразделениями русского спецназа, Джордан остался в опасном здании, чтобы обеспечить нам прикрытие огнем. К нам приближался танк Т-72, ​​и шансы на выживание были минимальными”, - рассказывает Антон.

Защитник Украины также рассказал, что прикрытие Джордана позволило группе отойти в безопасное место и продолжать выполнять боевое задание. Находясь под шквальным огнем русских войск, спецназовцы вынесли тело воина подальше от русских войск. Разведчики знали, что Джордан тоже никогда бы не оставил на поле боя ни одного из них.

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В статье: война с Россией
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