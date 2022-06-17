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В Киеве СБУ обезвредила банду, которая действовала под видом добробата - ФОТО

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Деятельностью с территории РФ руководил уроженец Дагестана

В Киеве СБУ обезвредила банду, которая действовала под видом добробата - ФОТО

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Участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы и получили автоматическое оружие, сообщает пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в состав банды входило 5 человек разной национальности. Их деятельностью с территории РФ руководил уроженец Дагестана, подконтрольный представителям российских спецслужб.

"Для маскировки преступной деятельности участники банды устроились в ряды добровольческого батальона одного из районов столицы. Используя документы подставных лиц, они получили автоматическое оружие, которое впоследствии скрывали по местам жительства", - отметили в СБУ.

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У злоумышленников изъят арсенал боевых средств поражения. Среди них – 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, боевые гранаты, гранатомет, пулемет РПК и т.д.

Автоматы злоумышленники планировали употреблять для дестабилизации обстановки в регионе. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Одному из участников банды уже сообщено о подозрении. Решается вопрос привлечения к ответственности других лиц. Продолжается досудебное расследование.

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В статье: война с Россией
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