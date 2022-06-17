Поражено 70% экипажа, судьба остальных неизвестна - ВСУ раскрыли подробности поражения вражеского буксира

ОК Юг официально подтвердило поражение вражеского буксира "василий бех" в Черном море украинскими ракетами "Harpoon".

Буксир обеспечивал доставку на остров Змеиных боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота рашистов.

Несмотря на том, что рашисты установили на корабле наземный зенитно-ракетный комплекс "Тор", буксир был превращен в плавучий очаг. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна.

Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Отмечается, что в готовности к нанесению ракетных ударов в северо-западной части Черного моря остаются 1 подводная лодка, 2 ракетных корабля, 3 БДК.

Отметим, что построенный на астраханском судоремонтном заводе буксир "василий бех" водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота рф в 2017 году.

Экипаж корабля - 26 человек, число дополнительных мест для пострадавших/спасаемых/транспортируемых людей — 36.