Гайдай: В укрытиях северодонецкого Азото находятся 568 гражданских, их эвакуация невозможна
В том числе 38 детей
t.me/luhanskaVTSA
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.
Об этом Гайдай написал в Telegram.
"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев.
В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей", - написал Гайдай.
Он также добавил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.
При этом, по словам главы ОВА, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ ударили по базам оккупантов в Новой Каховке и на Луганщине
- СМИ: Шольц, Макрон и Драги "за закрытыми дверьми" могли попросить Зеленского возобновить переговоры с путиным
- Шахтер продал вингера в Бенфику, планы Динамо в Швейцарии. Главные новости за 16 июня
- В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:34 Украинские "Становится труднее, ВСУ сдерживают россиян сразу с 3 сторон". Гайдай – о ситуации в Северодонецке
- 09:12 Украинские Гайдай – о ситуации в Северодонецке: ВСУ сражаются за каждый сантиметр областного центра
- 19:49 Украинские Гайдай: Все мосты в Северодонецке разрушены, но город не заблокирован
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти