Гайдай: В укрытиях северодонецкого Азото находятся 568 гражданских, их эвакуация невозможна

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.

Об этом Гайдай написал в Telegram.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев.

В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей", - написал Гайдай.

Он также добавил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.

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При этом, по словам главы ОВА, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.