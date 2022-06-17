  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гайдай: В укрытиях северодонецкого Азото находятся 568 гражданских, их эвакуация невозможна
В тренде

Гайдай: В укрытиях северодонецкого Азото находятся 568 гражданских, их эвакуация невозможна

Общие новости
(1 голосов)

В том числе 38 детей

Гайдай: В укрытиях северодонецкого Азото находятся 568 гражданских, их эвакуация невозможна

t.me/luhanskaVTSA

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в настоящее время эвакуация из бомбоубежищ северодонецкого объединения "Азот" невозможна.

Об этом Гайдай написал в Telegram.

"Физически выбраться с территории завода сейчас невозможно и просто опасно из-за постоянных обстрелов и боев.

В укрытии находится 568 человек, в том числе 38 детей", - написал Гайдай.

Он также добавил, что выход из комбината возможен только при полном прекращении огня.

Читайте такжеРоссияне совершили авиаудар по Лисичанску. Погибло как минимум трое мирных жителей

При этом, по словам главы ОВА, Северодонецк не заблокирован, коммуникация с городом есть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Гайдай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде