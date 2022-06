Украинские воины из пикапа, пусковой установки от самолета и прицепа создали высокомобильную РСЗО - ВИДЕО

Украинские военные создали высокомобильную РСЗО из ракетного блока Б-8М1, используемую на самолетах, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли".

Видеозапись боевого использования такой РСЗО опубликована в соцсетях.

Установка стреляет неуправляемыми 80-миллиметровыми ракетами С-8 советского образца, имеет меньшую дальность, чем РСЗО "Град", но является достаточно эффективным оружием.

#Ukraine: More UA innovation: a B-8M1 rocket pod, firing 80mm S-8 pattern rockets from an improvised launcher (Marked "Bees")



The B-8M1 is intended for air use & is shorter range than Grads; but can still be effective.



[Repost, as original was deleted] pic.twitter.com/pbTWntgOBd