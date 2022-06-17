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Украинские воины из пикапа, пусковой установки от самолета и прицепа создали высокомобильную РСЗО - ВИДЕО

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Пчелки полетели

Украинские воины из пикапа, пусковой установки от самолета и прицепа создали высокомобильную РСЗО - ВИДЕО

Скриншот

Новина українською

Украинские военные создали высокомобильную РСЗО из ракетного блока Б-8М1, используемую на самолетах, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли".

Видеозапись боевого использования такой РСЗО опубликована в соцсетях.

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Установка стреляет неуправляемыми 80-миллиметровыми ракетами С-8 советского образца, имеет меньшую дальность, чем РСЗО "Град", но является достаточно эффективным оружием.

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В статье: война с Россией
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