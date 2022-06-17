Гайдай: В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, орки лезут со всех щелей как тараканы
Город не захвачен, как говорит русня
Ситуация в Луганской области остается очень тяжелой, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.
"Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают. Приходящие устают, но что-то они как-то пока не заканчиваются, как тараканы лезут из всех щелей", - сказал он.
По словам Гайдая, продолжается подвоз гуманитарных грузов, а также осуществляется "тихая" эвакуация без предварительных анонсов.
"В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, очень часто есть погибшие... Очень тяжело, война не заканчивается", - подытожил глава ОВА.
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