Гайдай: В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, орки лезут со всех щелей как тараканы

Ситуация в Луганской области остается очень тяжелой, сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

"Продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке. Обстреливается Лисичанск. В районе Золотого и Тошковки идут очень тяжелые бои. Говорят, что орки устают. Приходящие устают, но что-то они как-то пока не заканчиваются, как тараканы лезут из всех щелей", - сказал он.

По словам Гайдая, продолжается подвоз гуманитарных грузов, а также осуществляется "тихая" эвакуация без предварительных анонсов.

"В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. А в Лисичанске очень мощные обстрелы, к сожалению, очень часто есть погибшие... Очень тяжело, война не заканчивается", - подытожил глава ОВА.