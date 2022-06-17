Россияне по Волге буксируют на ремонт ракетный корвет, вероятно, подбитый ВСУ из РСЗО - ФОТО

Российский корвет проекта 21631 код "Буян-М" по Волге отбуксировали на ремонт на судоремонтный завод.

Об этом сообщает Думская.

Свежие фото поврежденного российского корвета обнародовали на тематических форумах участники из РФ.

Корабль попал в кадр в момент, когда его буксировали по Волге на судоремонтный завод.

Корпус и надстройки малого ракетного корабля (МРК) испещрены пробоинами. Кроме того, отсутствует РЛС активная радиолокационная станция "Позитив-М1".

Название и бортовой номер закрашены, но, скорее всего, это "Великий Устюг", бывший бортовой 651. Корабль относится к Каспийской флотилии рф, однако перед началом полномасштабного вторжения его перевели в Черное море, где принимал участие в боевых действиях против Украины.

Не исключено, что именно этот МРК был поврежден 7 марта артиллеристами ВМСУ из РСЗО.

Построили корабль на Зеленодольском судостроительном заводе, ввели в эксплуатацию в 2014 году.

Помимо другого вооружения, корабль несет восемь управляемых ракет "Калибр", которые применял против украинских городов и других объектов.