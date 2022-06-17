Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, второй раз с момента полномасштабного вторжения россии прибыл в столицу Украины Киева. В прошлый раз он был в Киеве 10 апреля, через десять дней после того, как ВСУ выгнали россиян с территории области.

Как сообщает Sky News, Джонсон встретится с Владимиром Зеленским. Указывается, что премьер-министр днем должен был выступить с речью перед депутатами, советниками и бизнесменами, но изменил планы.

Глава британского правительства прибыл в Киев на следующий день после того, как в столице Украины побывали президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии.