Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом
Второй раз после начала войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 17 июня, второй раз с момента полномасштабного вторжения россии прибыл в столицу Украины Киева. В прошлый раз он был в Киеве 10 апреля, через десять дней после того, как ВСУ выгнали россиян с территории области.
Как сообщает Sky News, Джонсон встретится с Владимиром Зеленским. Указывается, что премьер-министр днем должен был выступить с речью перед депутатами, советниками и бизнесменами, но изменил планы.
Глава британского правительства прибыл в Киев на следующий день после того, как в столице Украины побывали президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии.
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