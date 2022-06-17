На россии отреагировали на визовый режим с Украиной традиционным хамством
Говорят, что со своей стороны вводить визовый режим не собираются
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Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России незачем вводить визовый режим с Украиной в ответ на ее решение, сообщает прокремлевское российское издание "РИА Новости".
Слуцкий заявил, что россиянам "незачем симметрично реагировать на провокацию".
При этом помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский в ответ на введение Украиной визового режима с РФ сказал: "Чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало".
Напомним, что 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.
СМИ отмечают, если россиянин в России и захочет уехать в Украину, то идет в визовый центр, а если за границей, то идет в украинское посольство или в визовый центр и получает там визу на въезд.
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