Украина намерена обжаловать решение перенести Евровидение-2023 в Великобританию
Об этом заявил Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко
фото из свободных источников
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко хочет обжаловать решение
"Украина не согласна с характером принятия такого решения – когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов.
Проведение Евровидения – 2023 в Украине – это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу", - написал Ткаченко.
Министр добавил, что украинское правительство предоставило в указанные сроки ответы и гарантии по нормам безопасности. Кроме того, Украина уже предоставила предложения о возможных местах проведения песенного конкурса.
Ткаченко сказал, что Украина потребует дополнительных переговоров с Европейским вещательным союзом относительно проведения музыкального конкурса "Евровидение-2023".
Он считает, что Украина как победитель "Евровидения-2022" имеет все основания принимать конкурс у себя в следующем году.
Популярное сейчас
- ВСУ ударили по базам оккупантов в Новой Каховке и на Луганщине
- "Ему грозит тюрьма". Малиновский объяснил молчание одноклубника из рф
- На него есть большой спрос. Металлист может потерять основного хавбека
- В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО