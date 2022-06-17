путин снова обвиняет Запад и заявляет "что все задачи в Украине будут выполнены"

Президент россии владимир путин, более известный в мире, как ху@ло, заявил, что "все задачи" войны с Украиной "будут решены".

"Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены...

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Современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются и дают сбои международные институты, гарантии безопасности девальвируются.

Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких либо новых договоренностей оказалось просто невозможно.

В сложившихся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении "специальной военной операции" было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым", - заявил диктатор.

путин в очередной раз оправдывает нападение на Украину своим желанием "отстаивать безопасность" РФ и заявляет, что у него было на это "право".