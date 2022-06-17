Джонсон предложил Зеленскому масштабную программу подготовки украинских военных в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время не анонсированного визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, сообщает The Independent.

"Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны", – отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

"Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина", – подытожил Джонсон.

Отметим, что Великобритания является одним из крупнейших доноров военной помощи в Украине.