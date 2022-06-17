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Визит Джонсона в Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили

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Неожиданный визит британского премьера

Визит Джонсона в Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили

V_Zelenskiy_official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский прокомментировал не анонсированный визит премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в Киев.

"Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давлении на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства.

Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет", - сказал Зеленский.

Напомним, что Джонсон по итогам визита предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории.

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В статье: война с Россией Борис Джонсон Владимир Зеленский
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