Визит Джонсона в Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили

Президент Владимир Зеленский прокомментировал не анонсированный визит премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в Киев.

"Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давлении на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства.

Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет", - сказал Зеленский.