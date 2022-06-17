Визит Джонсона в Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили
Неожиданный визит британского премьера
V_Zelenskiy_official
Президент Владимир Зеленский прокомментировал не анонсированный визит премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в Киев.
"Наши переговоры с Борисом Джонсоном сегодня, как всегда, были максимально искренними и предметными. Говорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны, экономической помощи, санкционном давлении на агрессора, гарантиях безопасности для нашего государства.
Готовимся к восстановлению Украины после нашей победы. Сомнений, что мы ее получим, у нас нет", - сказал Зеленский.
Напомним, что Джонсон по итогам визита предложил Владимиру Зеленскому
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