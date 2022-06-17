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В Киеве запретили салюты и громкую музыку

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В Киеве запретили салюты и громкую музыку

фото из свободных источников

Новина українською

В Киеве запретили использование пиротехнических изделий, а также громкую музыку. Соответствующее поручение издал глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Николай Жирнов, сообщается в Telegram КГВА 17 июня.

"В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины, ожидания ракетных ударов… несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева", – говорится в опубликованном документе.

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В частности, Жирнов поручил Главному управлению Нацполиции в Киеве "усилить… контроль за нарушением правил соблюдения режима тишины в общественных местах относительно проведения салютов, фейерверков, других пиротехнических мероприятий, громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, использования других громкоговорящих установок".

Как отмечается на сайте Киевского городского совета, в конце мая в горсовете зарегистрировали проект решения о запрете реализации пиротехнических средств и проведения мероприятий с их использованием.

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В статье: война с Россией
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