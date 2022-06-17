Генштаб: ВСУ выдавили оккупантов из села в Харьковской области, враг нанес авиадур по Нью-Йорку

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 17 июня.

Идут сто четырнадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений. Проводятся мероприятия боевой подготовки с личным составом инженерных подразделений вооруженных сил в республике Беларусь.

На Сиверском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Кроме того, авиация противника нанесла авиаудары по двум населенным пунктам Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершает дистанционное минирование местности. Проводил воздушную разведку с применением БПЛА.

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На Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении.

В целях выявления слабых мест в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток враг задействовал диверсионно-разведывательные группы. Украинские воины их обнаружили и нанесли им потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех, и враг с потерями отступил.

Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредотачивает на продолжении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

Враг осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.

Подразделения Сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Обстреливал позиции наших подразделений по артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям наших подразделений неподалеку от Сиротиного и Боровского.

Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

В районах Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

Вблизи Горного украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем. Также противник снова безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестовое и Кодема. Понес потери и отошел.

После перегруппировки, при поддержке артиллерии, оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Почечного. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои потери.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.

На Южнобужском направлении противник с целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии вел воздушную разведку БпЛА.

С целью сдерживания наших подразделений производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.

Оккупанты продолжают нарушать права и свободы граждан Украины на временно захваченной территории, уничтожать и вывозить на территорию российской федерации имущество захваченных промышленных предприятий, проводить мероприятия административно-полицейского режима. Враг не понимает и боится тотального сопротивления украинцев.