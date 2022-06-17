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путин: россия применит ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету

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карлик продолжает трясти ядерной дубинкой

путин: россия применит ядерное оружие в случае угрозы ее суверенитету

Новина українською

Российский президент Владимир Путин говорит, что рф не угрожает миру ядерным оружием, но предупреждает, что готов его применить в случае угрозы суверенитета.

Об этом Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

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"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему.

А мы что – будем молчать? Отвечаем соответсвующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем ее применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета", - сказал путин.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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