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Еще одна страна-евроскептик готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата

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Нидерланды также готовы сказать да

Еще одна страна-евроскептик готова поддержать предоставление Украине статуса кандидата

фото из свободных источников

Новина українською

В правительстве Нидерландов заявили о готовности поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Премьер Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии "разумным компромиссом" во время своей пресс-конференции после заседания правительства. По его словам, с таким выводом могут согласиться как сторонники, так и оппоненты кандидатства Украины.

"Как кабинет министров мы сказали: мы считаем эту оценку сбалансированной, мы считаем это разумно. Давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому", - заявил в свою очередь глава МИД Вопке Хукстра.

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По его словам, пройдут годы, прежде чем Украина и Молдова смогут присоединиться к ЕС. Для этого страны должны соответствовать так называемым Копенгагенским критериям. И в этом процессе уступок не будет, сказал Хукстра. "Это не процессы, которые идут с сегодняшнего дня на завтра", – отметил он.

В среду Палата представителей парламента Нидерландов обсудит позицию Нидерландов на этом саммите ЕС.

Как сообщалось, Нидерланды обратились в Еврокомиссию с призывом тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в ЕС.

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