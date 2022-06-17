Более 6 млрд долларов. Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине вооружения

Минобороны США отчиталось о выделении Украине вооружения, техники и боеприпасов в рамках оборонной помощи, общая стоимость которой превышает $6 миллиардов.

Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте Пентагона.

"Соединенные Штаты выделили около $6,3 миллиарда на безопасность Украины с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $5,6 миллиарда долларов после неспровоцированного вторжения россии 24 февраля", - отмечается на сайте Пентагона.

При этом уточняется, что, в целом, оборонная помощь Соединенных Штатов для Украины включает предоставление Украине:

- более 1,4 тысячи зенитных систем Stinger;

- более 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

- более 20 тысяч других противоброневых систем;

– более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

- 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;

- 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;

- 19 тактических ремонтных автомобилей;

- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;

- 20 вертолетов Ми-17;

– сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

- 200 бронетранспортеров М113;

- более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;

- более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;

- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

- 121 тактическую беспилотную воздушную систему Phoenix Ghost;

- ракетные системы с лазерной наводкой;

- беспилотные воздушные системы Puma;

- беспилотные суда береговой обороны;

- 22 контрартиллерийских радара;

- четыре контрминометных радара;

- четыре радара ПВО;

- две системы береговой обороны Harpoon;

- противопехотные мины M18A1 Claymore;

- комплекты взрывчатки С-4 и подрывное оборудование для расчистки помех;

- тактические системы защищенной связи;

- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

- коммерческие услуги спутниковой съемки;

- средства защиты от взрывоопасных предметов;

- средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;

- медицинское обеспечение, включая аптечки;

- оборудование для электронных помех;

- полевую технику и запчасти;

- финансирование учений украинских военных, обслуживания и поддержки техники и вооружения.