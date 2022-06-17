Пораженный ракетами ВСУ буксир россии Василий Бех затонул в Черном море
Кто проживает на дне океана?
фото из свободных источников
Корабль-буксир Черноморского флота РФ "Василий Бех", который в ночь на 17 июня
Об этом заявил глава Одесской ОВА Максима Марченко.
"Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно-обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен "ТОР". Позже стало известно, что он затонул", - заявил Марченко.
Как известно, в ночь на 17 июня Военно-морские силы Украины применили американские ракеты Harpoon, которые точно поразили российский буксир. Удар по нему пришелся в то время, когда он перевозил на остров Змеиный боеприпасы, оружие и личный состав ЧФ РФ.
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