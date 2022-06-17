Парамедика Тайру освободили из плена оккупантов
Об этом заявил Владимир Зеленский
фото из свободных источников
Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
"Сегодня я уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат.
Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех", - сказал Зеленский.
Напомним, что российские оккупанты взяли в плен Тайру в середине марта в Мариуполе.
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