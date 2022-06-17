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Парамедика Тайру освободили из плена оккупантов

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Об этом заявил Владимир Зеленский

Парамедика Тайру освободили из плена оккупантов

фото из свободных источников

Новина українською

Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"Сегодня я уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат.

Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех", - сказал Зеленский.

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Напомним, что российские оккупанты взяли в плен Тайру в середине марта в Мариуполе.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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