  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Командовании Сухопутных войск назвали потери Украины в военной технике с начала вторжения рф
В тренде

В Командовании Сухопутных войск назвали потери Украины в военной технике с начала вторжения рф

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

30-40%, а иногда и до 50% потерь техники

В Командовании Сухопутных войск назвали потери Украины в военной технике с начала вторжения рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала полномасштабного вторжения России украинская армия потеряла до половины своей военной техники.

Об этом сообщает Командующий материально-техническим обеспечением Командования Сухопутных войск Владимира Карпенко для National Defense.

"На сегодняшний день мы имеем примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем", - отметил он.

Читайте такжеУкраинская разведка получила полную техническую документацию Крымского моста - документ

Он также добавил, что одна бригада Вооруженных сил Украины может прикрыть около 40 км линии фронта. Таким образом, чтобы закрыть весь фронт и для активных боев нужно 40 бригад.

Напомним, по данным украинской стороны, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла почти 1 500 танков, более 3 500 боевых машин и более 700 единиц артиллерии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Украина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде