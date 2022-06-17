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Шольц: Немецкое тяжелое вооружение придет в Украину вовремя

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Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки

Шольц: Немецкое тяжелое вооружение придет в Украину вовремя

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

Об этом сообщил немецкий канцлер Олафа Шольца в интервью для dpa.

Издание отмечает, что Берлин сталкивается с резкой критикой со стороны Киева в отношении темпов поставок и типа оружия. Украинская сторона неоднократно призывала к отправке немецких танков и самолетов запасов, однако Германия пока санкционировала лишь поставку зенитных танков.

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Шольц ответил на вопрос, получит ли Украина тяжелое вооружение вовремя, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

"Оно прибудет вовремя…Вы знаете, что уже есть длинный список клиентов, которые ждут оружие через два и три года", - отметил он, имея в виду, что протокол доставки должен был изменен в пользу Украины.

По его словам, конкретные образцы будут поставлены после того, как украинские военные пройдут обучение.

"Мы поставим противоракетную систему, которая способна спасти Одессу или Киев. Мы также решили вместе с Великобританией и Соединенными Штатами, что мы поставим реактивные системы залпового огня", - добавил Шольц.

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В статье: война с Россией Олаф Шольц
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