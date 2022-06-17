Зеленский: Благодаря поддержке США имеем веские результаты на передовой
Ежедневное обращение президента к нации
Президент Владимир Зеленский сказал, что на фронте есть определенные успехи в пользу Украины благодаря помощи Соединенных Штатов.
Об этом он рассказал в традиционном ежедневном вечернем обращении к нации.
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"В целом неделя была максимально полезна для Украины – во многих направлениях. И хочу также сегодня поблагодарить президента США Байдена за то, что американская поддержка для Украины усиливается еженедельно. И на этой неделе имеем весомые результаты на передовой – именно благодаря поддержке США", - заявил Зеленский.
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