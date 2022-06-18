Мане отправится в Баварию, Динамо возвращается к работе. Главные новости за 17 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17-е июня.

Возможно, самый громкий трансфер лета находится на стадии завершения. В эту пятницу "Бавария" и "Ливерпуль" провели решающую встречу в рамках переговоров по трансферу Садио Мане. По данным целого ряда источников, стороны согласовали все детали. Мюнхенский клуб подпишет сенегальского вингера за 32 миллиона евро. Еще девять "Ливерпуль" может получить в виде различных бонусов. При этом сам футболист подпишет трехлетний контракт. Садио был игроком "Ливерпуля" с 2016-го года. Он стал одним из главных оружий Юргена Клоппа, совершив за 269 игр 168 результативных действий (120 + 48). В составе "красных" его место займет купленный у "Бенфики" Дарвин Нуньес.

Игроки "бело-синих" вернулись в украинскую столицу. Сегодня, по данным официального сайта, одна группа игроков (таких будет две) прошла традиционный медосмотр перед стартом нового сезона. Всего клинику посетили 11 футболистов. Завтра эта же процедура будет ожидать другую часть игроков. Помимо этого, "Динамо" уже приступило к тренировкам в Киеве, которые продлятся одну неделю. 24-го числа коллектив отправится на сборы в Швейцарию. Также отметим, что в пятницу появилась информация о новом летнем сопернике "Динамо" в благотворительной игре - это будет "Лион" .

Возможно, многие украинские футболисты этим летом отправятся в европейские чемпионаты. В эту пятницу появилась новость о двух подобных случаях. Во-первых, Игорь Цыганык заявил, что на 99 процентов, юный талант "Днепра-1", Егор Ярмолюк, станет футболистом английского "Брентфорда". По его данным, стороны согласовали сделку, за которую днепряне получат полтора миллиона . Также сватают в Европу Александра Пихаленка. Calcioline пишет об интересе со стороны "Дженоа" . Отметим, что сам Пихаленок заявил, что об этих слухах узнал из интернета.

Несмотря на то, что еще даже не начался Чемпионат мира-2022, уже строятся планы вокруг следующего Мундиаля. В пятницу ФИФА официально презентовала список городов, которые примут главный турнир футбольного мира. Напомним, что соревнование пройдет в трех странах - США, Канаде и Мексике. Список городов следующий: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорке/Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл, Гвадалахара, Мехико, Монтеррея, Торонто и Ванкувер. ЧМ-2026 станет первым в истории, на котором сыграют 48 коллективов.

Не устает летом работать "Тоттенхэм". Вслед за переходами Перишича и Форстера, лондонский клуб усилил состав опорником "Брайтона" Ивом Биссума. За него "шпоры" не пожалели 29 миллионов евро, подписав с футболистом долгосрочный контракт. Биссума - качественный опорный полузащитник, который качественно играет как на оборону (один из самых высоких процентов отборов в АПЛ), так и на атаку (средний процент передач порядка 90 процентов). Напомним, что в прошлом сезоне "Тоттенхэм" под руководством Конте сумел запрыгнуть в ТОП-4. Одним из условий удержания итальянца стала мощная трансферная кампания летом.