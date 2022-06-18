США приостановили продажу украине беспилотников MQ-1C Grey Eagle

Белый дом остановил работу по подготовке продажи Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle. В США опасаются, что секретное оборудование может попасть в руки россии.

Техническое возражение против продажи было выдвинуто в ходе более глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по продаже БПЛА был одобрен Белым домом.

Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Штаты были готовы продать Украине четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics. Изначально они предназначались для армии США.