ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты, которые были запущены из Крыма

Вооруженным силам Украины ночью с 17 на 18 июня удалось нивелировать опасность, созданную российской армией:

“Ночью Одещину враг атаковал крылатыми ракетами. 2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были точно уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны”, - говорится в сообщении ОК “Юг”.

Кроме этого, спикер председателя одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что в акватории Черного моря продолжает находиться группировка Черноморского флота: два корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля. Угроза ракетного удара продолжает оставаться очень высокой.