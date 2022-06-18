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ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты, которые были запущены из Крыма

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Не долетели крылатые

ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты, которые были запущены из Крыма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вооруженным силам Украины ночью с 17 на 18 июня удалось нивелировать опасность, созданную российской армией:

“Ночью Одещину враг атаковал крылатыми ракетами.

2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были точно уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны”, - говорится в сообщении ОК “Юг”.

Кроме этого, спикер председателя одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что в акватории Черного моря продолжает находиться группировка Черноморского флота: два корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля. Угроза ракетного удара продолжает оставаться очень высокой.

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В статье: война с Россией
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