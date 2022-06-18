ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты, которые были запущены из Крыма
Не долетели крылатые
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Вооруженным силам Украины ночью с 17 на 18 июня удалось нивелировать опасность, созданную российской армией:
“Ночью Одещину враг атаковал крылатыми ракетами.
2 ракеты "Оникс", выпущенные из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма, были точно уничтожены в воздухе подразделением противовоздушной обороны”, - говорится в сообщении ОК “Юг”.
Кроме этого, спикер председателя одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что в акватории Черного моря продолжает находиться группировка Черноморского флота: два корабля-ракетоносца, одна подводная лодка и три больших десантных корабля. Угроза ракетного удара продолжает оставаться очень высокой.
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