Командующего вдв россии отстранили от работы из-за больших потерь, - ISW
Уже не первая перестановка в командовании врага
Командующий вдв россии-полковник Андрей Сердюков был отстранен от работы из-за массовых потерь в рядах российских десантников. Об этом сообщает Институт исследования войны.
"На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений вдв, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом.
Дальнейшее увольнение и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам", – считают в Институте исследования войны.
Взамен Сердюкову якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.
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