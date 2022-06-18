Командующего вдв россии отстранили от работы из-за больших потерь, - ISW

Командующий вдв россии-полковник Андрей Сердюков был отстранен от работы из-за массовых потерь в рядах российских десантников. Об этом сообщает Институт исследования войны.

"На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений вдв, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом.

Дальнейшее увольнение и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам", – считают в Институте исследования войны.