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россияне выпустили 8 ракет по инфраструктуре Кременчуга. В том числе две пришлись на ТЭЦ

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Продолжают уничтожать все украинское

россияне выпустили 8 ракет по инфраструктуре Кременчуга. В том числе две пришлись на ТЭЦ

Фото з телеграм Дмитра Луніна

Новина українською

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил об обстреле Кременчуга россиянами в ночь с 17 на 18 июня:

“Шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и две ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины”, - говорится в заявлении чиновника.

Напомним, что инфраструктура крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Украины в Кременчуге была полностью уничтожена еще в апреле. Возобновить свою работу он не сможет до конца года. Именно поэтому в Украине был очень большой дефицит горючего.

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В статье: война с Россией
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