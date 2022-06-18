россияне выпустили 8 ракет по инфраструктуре Кременчуга. В том числе две пришлись на ТЭЦ

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил об обстреле Кременчуга россиянами в ночь с 17 на 18 июня:

“Шесть российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и две ракеты – по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не в первый раз. На месте работают спасатели.

НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны подверглись наибольшим атакам и разрушениям среди всей инфраструктуры Полтавщины”, - говорится в заявлении чиновника.