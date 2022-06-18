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Число уничтоженной автомобильной техники перевалило за 2,5 тысячи. Генштаб опубликовал обновленные данные о потерях россиян на войне

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И еще плюс 200 хороших россиян

Число уничтоженной автомобильной техники перевалило за 2,5 тысячи. Генштаб опубликовал обновленные данные о потерях россиян на войне

Генштаб ЗСУ

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оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. В частности, за прошедшие сутки было уничтожено 17 единиц автомобильной техники, что довело общее количество ликвидированного такого оснащения до 2,5 тысяч.

Также в течение пятницы 17 апреля Вооруженные Силы Украины навсегда избавились от 200 захватчиков, а общее количество "хороших россиян" выросло до 33 тысяч 350 человек.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • танков ‒ 1465 (+9 за последние сутки) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3573 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 739 (+5) ед,
  • РСЗО – 233 ед,
  • средства ПВО – 98 (+1) ед,
  • самолетов – 216 (+1) ед,
  • вертолетов – 180 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 594 (+1) ед,
  • крылатые ракеты – 129 ед,
  • корабли/катера – 14 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2513 ед (+17),
  • специальная техника – 55.

Точность подсчета усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

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В статье: война с Россией
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