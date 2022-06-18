Ленд-лиз от США еще не начался, - Данилов
Процесс будет проходить позже
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ленд-лиз от США, упростивший предоставление военной помощи Украине на фоне угрозы российского вторжения, еще не начал действовать.
"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал он.
Секретарь СНБО также добавил, что ленд-лиз может начаться в июле-сентябре, потому что существует очень много факторов, которые необходимо учесть.
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