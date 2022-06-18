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Ленд-лиз от США еще не начался, - Данилов

Общие новости
(1 голосов)

Процесс будет проходить позже

Ленд-лиз от США еще не начался, - Данилов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ленд-лиз от США, упростивший предоставление военной помощи Украине на фоне угрозы российского вторжения, еще не начал действовать.

"Там есть процедура. Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас это совсем другие измерения", - сказал он.

Секретарь СНБО также добавил, что ленд-лиз может начаться в июле-сентябре, потому что существует очень много факторов, которые необходимо учесть.

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В статье: США война с Россией Алексей Данилов
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Источник:
Укрінформ

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Комментарии (4)
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RicoRico (Кривой Рог)
18.06.2022 в 12:13
Нічого нового: брати пхуйла зливають нас.
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aleks68
18.06.2022 в 12:47
а твой .....земляк?
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0
-1
neutral fan (White Church)
18.06.2022 в 13:48
Свинособака ти кончена, навіть не сподівайся, тобі і твоїм «браттям» звізда
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0
0
avatar
Пришта Литин (Київ)
18.06.2022 в 11:55
Все будет Україна!!! Все у нас будет "Окєй"!!!
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