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Генштаб ВСУ: Среди оккупантов фиксируется увеличение случаев дезертирства

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Также продолжаются подрывы складов боеприпасов россиян

Генштаб ВСУ: Среди оккупантов фиксируется увеличение случаев дезертирства

Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил предыдущие сутки борьбы против российских захватчиков:

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов поставки через железнодорожные путепроводы планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петривка, Коробочкино и Пришиб.

На Славянском направлении основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на ведении наступления в направлении города Славянск, бои продолжаются. Агрессор осуществлял систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснопилье, Грушуваха, Адамовка. В районе населенного пункта Краснопилье пытался возобновить штурмовые действия, бои продолжаются.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Сидорового и Маяков.

На Северодонецком направлении противник продолжает огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.

Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

На Бахмутском направлении, кроме наших позиций, враг обстреливал из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое.

Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Осуществил обстрелы гражданской инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опросное, Володимировка, Новосилка и Щербаки.

На Южнобужском направлении с целью сдерживания наших войск враг обстреливал из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Широкое, Благодатное, Шевченково, Прибужское и Тополиное. Одновременно противник пытается совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и минировать опасные участки вдоль реки Ингулец.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц разной техники и вооружения врага. Пока информация уточняется и будет опубликована чуть позже. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов”, - говорится в заявлении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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