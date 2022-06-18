Польша может взять на себя ПВО над западными областями Украины

Экс-глава Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козев считает, что Польша может защитить средствами противовоздушной обороны запад Украины в случае очередной угрозы границы НАТО:

“Русские ракеты большой дальности, запущенные с Черного моря или с помощью стратегической авиации, летящие к границам НАТО, должны быть сбиты на расстоянии от этой границы.

Речь идет о ракетах двойного назначения, потому что они тоже способны нести ядерные боеголовки. Когда это учтено, у нас есть полные аргументы для того, чтобы застраховаться на превентивной основе и объявить россии, что если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то изо дня в день мы введем противоракетную защиту над мероприятием Украины”, - сказал Козев.