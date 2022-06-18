Арахамия: Украина может возобновить переговоры с россией в конце августа

Украина может возобновить переговоры с россией в конце августа. Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщил председатель партии "Слуга Народа" и, собственно, глава переговорной группы с захватчиками с украинской стороны Давид Арахамия.

Правда, чиновник не хотел раскрывать всех карт, почему именно та дата:

“Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия.

В то же время по состоянию на данный момент возобновление переговоров не рассматривается. Для этого нужно хотя бы, чтобы российские военные вернулись на позиции 24 февраля: