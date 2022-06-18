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Арахамия: Украина может возобновить переговоры с россией в конце августа

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Однако есть несколько "но"

Арахамия: Украина может возобновить переговоры с россией в конце августа

Слуга народа

Новина українською

Украина может возобновить переговоры с россией в конце августа. Об этом в комментарии "Голосу Америки" сообщил председатель партии "Слуга Народа" и, собственно, глава переговорной группы с захватчиками с украинской стороны Давид Арахамия.

Правда, чиновник не хотел раскрывать всех карт, почему именно та дата:

“Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операции по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия.

В то же время по состоянию на данный момент возобновление переговоров не рассматривается. Для этого нужно хотя бы, чтобы российские военные вернулись на позиции 24 февраля:

"Минимальное приемлемое соглашение было бы, если бы мы их выгнали или они добровольно отошли на позиции, где они были до 24 февраля.

Мы могли бы рассмотреть какое-либо политическое соглашение, вроде того, что мы предлагали в Стамбуле. Мы, например, несколько лет не затрагиваем крымский вопрос. Мы не делаем это военным путем, но делаем это дипломатическим и политическим способом”, - сказал Арахамия.

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В статье: война с Россией Давид Арахамия
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