Владимир Зеленский посетил Николаев

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, посетил совещание по важным делам Николаевщины. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

“Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря. Не прекращаем работать во имя победы”, - говорится в заявлении Зеленского.

Также президент в сопровождении председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича посетил больницу скорой помощи в Николаеве, где выразил благодарность медицинским работникам.