Владимир Зеленский посетил Николаев
Было важное совещание с местными чиновниками
Телеграм Володимира Зеленського
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, посетил совещание по важным делам Николаевщины. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
“Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря. Не прекращаем работать во имя победы”, - говорится в заявлении Зеленского.
Также президент в сопровождении председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича посетил больницу скорой помощи в Николаеве, где выразил благодарность медицинским работникам.
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