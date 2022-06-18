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Владимир Зеленский посетил Николаев

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Было важное совещание с местными чиновниками

Владимир Зеленский посетил Николаев

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 июня, посетил совещание по важным делам Николаевщины. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

“Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам из суши и моря. Не прекращаем работать во имя победы”, - говорится в заявлении Зеленского.

Также президент в сопровождении председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и мэра Николаева Александра Сенкевича посетил больницу скорой помощи в Николаеве, где выразил благодарность медицинским работникам.

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В статье: Александр Сенкевич война с Россией Владимир Зеленский Виталий Ким
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Комментарии (1)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
18.06.2022 в 17:06
Кім, мабуть , хороший хлопець, але з президентом , тим більше голові голові ОДА, треба розмовляти українською, а не мовою ху*ла і насильників малолітніх дітей.
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