Джонсон выступил за проведение Евровидения-2023 в Украине
Наш английский друг полностью поддерживает право Украины на песенный конкурс
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Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что песенный конкурс Евровидение в следующем году должен состояться в Украине, хотя организаторы предлагают перенести его в Соединенное Королевство из-за войны с россией:
"Конечно, я бы хотел, чтобы Евровидение провели в нашей стране, но победили они, и они заслуживают провести конкурс, я считаю, что они могут и должны его провести.
Через год, когда придет время следующего конкурса, все будет хорошо, и украинцы таки его проведут.
Я верю, что Киев или любой другой безопасный украинский город будет отличным местом, чтобы принять конкурс", - сказал Джонсон.
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