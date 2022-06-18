Джонсон выступил за проведение Евровидения-2023 в Украине

Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что песенный конкурс Евровидение в следующем году должен состояться в Украине, хотя организаторы предлагают перенести его в Соединенное Королевство из-за войны с россией:

"Конечно, я бы хотел, чтобы Евровидение провели в нашей стране, но победили они, и они заслуживают провести конкурс, я считаю, что они могут и должны его провести.

Через год, когда придет время следующего конкурса, все будет хорошо, и украинцы таки его проведут.

Я верю, что Киев или любой другой безопасный украинский город будет отличным местом, чтобы принять конкурс", - сказал Джонсон.