Бущан: Трудно смотреть военным в глаза

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями от поездок в госпитале к раненым украинским военным:

“Я уже не первый раз ездил. Мы ездили несколько лет тому назад. Война началась в 2014 году, поэтому мы и в Киеве посещали. Каждый раз это тяжело, потому что ребята молодые, духом сильные, потому что они там (на фронте).

Трудно им смотреть в глаза. Они говорят: “Ребята, занимайтесь своим делом. Мы будем делать все для вас, а вы делайте роботу так, чтобы нам за вас было не стыдно, чтобы мы радовались за вас”. Трудно, конечно, но мы их поддерживаем, и они тоже нас”, - сказал Бущан.