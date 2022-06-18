Бущан: Трудно смотреть военным в глаза
Но они поддерживают друг друга
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями от поездок в госпитале к раненым украинским военным:
“Я уже не первый раз ездил. Мы ездили несколько лет тому назад. Война началась в 2014 году, поэтому мы и в Киеве посещали. Каждый раз это тяжело, потому что ребята молодые, духом сильные, потому что они там (на фронте).
Трудно им смотреть в глаза. Они говорят: “Ребята, занимайтесь своим делом. Мы будем делать все для вас, а вы делайте роботу так, чтобы нам за вас было не стыдно, чтобы мы радовались за вас”. Трудно, конечно, но мы их поддерживаем, и они тоже нас”, - сказал Бущан.
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