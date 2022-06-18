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ISW: ВСУ проводят контрнаступление в направлении Изюма для предотвращения атаки россиян на Славянск

Общие новости
(1 голосов)

Тактическая борьба от украинской армии

ISW: ВСУ проводят контрнаступление в направлении Изюма для предотвращения атаки россиян на Славянск

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Вооруженные Силы Украины, вероятно, атакуют позиции российских оккупантов на северо-запад от Изюма. Об этом сообщает американский институт исследования войны (ISW).

Это делается для того, чтобы предотвратить наступление захватчиков на Славянск.

В этой атаке украинские военные добились незначительных успехов.

Также целью ВСУ является нарушение путей снабжения россиян.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ISW

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