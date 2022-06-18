ISW: ВСУ проводят контрнаступление в направлении Изюма для предотвращения атаки россиян на Славянск
Тактическая борьба от украинской армии
Генштаб ЗСУ
Вооруженные Силы Украины, вероятно, атакуют позиции российских оккупантов на северо-запад от Изюма. Об этом сообщает американский институт исследования войны (ISW).
Это делается для того, чтобы предотвратить наступление захватчиков на Славянск.
В этой атаке украинские военные добились незначительных успехов.
Также целью ВСУ является нарушение путей снабжения россиян.
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Источник:ISW
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