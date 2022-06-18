Кубраков: Инфрастуктурный ущерб из-за вторжения россии в Украину достиг $104 млрд

Ущерб вследствие полномасштабного вторжения России в Украину достиг почти $104 млрд.

Разрушены почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 - железнодорожных путей и 305 мостов. Об этом информирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Через действия россиян повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты. Прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов.

Нам удалось расчистить около тысячи километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны", - отметил министр.