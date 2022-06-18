Кубраков: Инфрастуктурный ущерб из-за вторжения россии в Украину достиг $104 млрд
Враг разрушает все, что на его пути
Сергей Гайдай Facebook
Ущерб вследствие полномасштабного вторжения России в Украину достиг почти $104 млрд.
Разрушены почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 - железнодорожных путей и 305 мостов. Об этом информирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Через действия россиян повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты. Прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов.
Нам удалось расчистить около тысячи километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны", - отметил министр.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Среди оккупантов фиксируется увеличение случаев дезертирства
- Ленд-лиз от США еще не начался, - Данилов
- Мане отправится в Баварию, Динамо возвращается к работе. Главные новости за 17 июня
- Генерал-майор Марченко: Керченский мост будет целью номер один
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО