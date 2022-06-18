Военный эксперт рассказал, что будет предшествовать возможному нападению Беларуси
Он считает, что Беларусь серьезно готовится к войне
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Полковник запаса ЗСУ и военный эксперт Олег Жданов написал колонку на НВ по поводу возможного нападения Беларуси на Украину. "Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар", – пишет он.
Главная задача возможного нападения, считает Олег, в усложнении доставки западного вооружения.
О реальности угрозы со стороны Беларуси:
"Все те действия по подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину, к сожалению. Лукашенко повышает градус напряжения, и уже игнорировать и говорить, что это игра — стопроцентно невозможно.
Мы говорим о том, что Лукашенко, возможно, с одной стороны, продолжает оттягивать то время, когда нужно отдавать приказ на вторжение, но при этом Беларусь реально готовится к войне. Вот в этом основная угроза — они реально готовятся к началу войны", – пишет Олег.
О том, что предшествует вторжению:
"Обязательно наземному вторжению предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем, по возможности, если есть досягаемость дальности, вступает артиллерия, а потом только выдвигаются войска. Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск. У нас есть чем "встречать" и ракетные войска, и авиацию. Кстати, с авиацией у нас вообще ситуация более-менее наладилась, и на сегодняшний день все мы видим, что российская авиация почти не вмешивается в воздушное пространство Украины. Мы научились их сбивать, и они боятся", – написал Олег Жданов.
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