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Данилов раскритиковал комментирование чиновниками потерь ВСУ: Это не кегли и не цирк. Это жизни людей

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Глава СНБО считает, что у политиков не может быть точных данных

Данилов раскритиковал комментирование чиновниками потерь ВСУ: Это не кегли и не цирк. Это жизни людей

Фото: Getty Images

Новина українською

Алексей Данилов, глава СНБО, прокомментировал изданию Liga.net недавние заявления политиков и чиновников о потерях ВСУ. "У них нет возможности получить такую информацию", – заявил он.

– Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и больше людей на фронте (гибнут). Кое-кто вообще о 1000 заявил… У них нет возможности получить такую информацию.

– Это может быть давлением на западных партнеров?

– Я не знаю, что это. Но нужно отвечать за свои слова. И когда речь идет о погибших, такого делать ни в коем случае нельзя. Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизни людей.

Если вы партнеры – вы садитесь и разговариваете.

Ранее глава фракции Слуга Народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что на фронте ежедневно гибнут и получают ранения до 1000 военнослужащих.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов СНБО Генштаб ЗСУ
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Источник:
liga.net

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