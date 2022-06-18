В Херсоне пытались взорвать машину коллаборанта

В Херсоне, на улице Сенявина, сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное на дерево рядом с машиной начальника 90-й колонии, который сотрудничает с оккупантами, сообщает Суспiльне. Водитель остался в живых.

Свидетели сообщают о пострадавшем велосипедисте, который проезжал мимо. Рашистские СМИ назвали произошедшее терактом украинских партизан.