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Журналист: ВСУ артиллерийским ударом уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф

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Весь личный состав погиб

Журналист: ВСУ артиллерийским ударом уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф

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UA-Футбол
Новина українською

Журналист Роман Цымбалюк, специализирующийся на тематике россии и, соответственно, войны Украины с ней, сообщил об очередной потере оккупантов на украинском фронте. Как отмечает источник, в результате артиллерийского удара ВСУ был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф.

"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии

(в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.

По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:

военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;

дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее стало известно о том, что в Херсоне партизаны пытались взорвать авто коллаборанта.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Роман Цимбалюк

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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.06.2022 в 20:02
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