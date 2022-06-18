Журналист: ВСУ артиллерийским ударом уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф
Весь личный состав погиб
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Журналист Роман Цымбалюк, специализирующийся на тематике россии и, соответственно, войны Украины с ней, сообщил об очередной потере оккупантов на украинском фронте. Как отмечает источник, в результате артиллерийского удара ВСУ был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф.
"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии
(в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа.
По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе:
военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.
Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания", - говорится в сообщении.
Добавим, что ранее стало известно о том, что в Херсоне партизаны пытались взорвать авто коллаборанта.
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