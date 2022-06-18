Журналист: ВСУ артиллерийским ударом уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф

Журналист Роман Цымбалюк, специализирующийся на тематике россии и, соответственно, войны Украины с ней, сообщил об очередной потере оккупантов на украинском фронте. Как отмечает источник, в результате артиллерийского удара ВСУ был уничтожен пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного округа рф.

"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа. По имеющейся информации весь личный состав, перебывавший на пункте управления погиб (более 40 человек), в том числе: военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии; дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ. Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее стало известно о том, что в Херсоне партизаны пытались взорвать авто коллаборанта.