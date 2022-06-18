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Глава херсонского облсовета: Враг двигался четко по дорогам, минные поля не разминировали

Общие новости
Обновлено
(7 голосов)

В СБУ работал коллаборант

Глава херсонского облсовета: Враг двигался четко по дорогам, минные поля не разминировали

Фото: УНИАН

Новина українською

Александр Самойленко, глава херсонской областной рады, дал интервью изданию Укринформ, в котором, помимо прочего, ответил на вопрос, почему Херсон был так быстро оккупирован. "Помощник начальника херсонского СБУ работал на врага", – говорит он.

– От многих жителей области и за ее пределами часто звучат вопросы: "Почему враг так быстро оккупировал Херсонщину? Почему оказались не готовы?". Есть ли у вас какие-нибудь собственные объяснения этому?

– Я не военный и не представитель спецслужб, поэтому не могу дать полную оценку. Но, по моему мнению, враг четко знал, где находятся все минные поля, он бил по КПВВ возле Крыма и местам дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Он не ехал по полям. Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или были разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают.

Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то их взрывали.

– А что с мостами из Крыма?

– Как уже было сказано, я – не представитель Минобороны, а потому мне тяжело это комментировать. Но я уверен, что все те планируемые мероприятия состоялись.

Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко, лишив его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители.

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В статье: война с Россией Херсон Александр Самойленко
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(7 голосов)
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Источник:
ukrinform.ua

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Комментарии (10)
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aleks68
18.06.2022 в 22:46
стрелочник-предатель из сбу найден?зелёная голота не при чём.янелох-"святой"
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
18.06.2022 в 19:53
Расстрелять!
Ответить
0
0
vinn (Khmеlnitsky)
18.06.2022 в 18:50
Та не може такого бути! Боти бариги особисто бачили, як зелена погань ночами розміновувала поля...
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+3
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.06.2022 в 19:00
Розумієте, мінні поля йдуть вже ПІСЛЯ мостів через перешийок. Ключове питання, як москалі пройшли 4 заміновані мости. Це не мінні поля, їх не обійдеш!
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+1
-3
avatar
zlоyded (Киев)
18.06.2022 в 19:22
Мy дило, ти вже розібрався що і де в Києві стоїть, що ти вже про мости в Херсоні почав розповідати???
+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.06.2022 в 21:40
Дядьку, це якраз ти не знав, що Ашан на Борщагівці і Ашан на Кільцевій - це два різні магазини...
0
-1
aleks68
18.06.2022 в 21:18
прикрой хлеало мудозвон зелёный.янелоха всё равно не отмоешь.
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+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
18.06.2022 в 22:08
Расскажи почему при Пете склады взрывались, и никто за это не ответил?
+2
-1
Romanik2806 (Киев)
18.06.2022 в 22:21
а рюкзаки Авакова? Почему сынка не посадили)
0
-2
aleks68
18.06.2022 в 22:57
лижите своему тупому зелёному кумиру дальше.пусть янелох и его гнилая команда косят под дурака дальше.отвечать ....придётся.за всё "хорошее"сделанное за 3 года для обороны страны и проё .....е время
0
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