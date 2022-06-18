Глава херсонской облради: Враг двигался четко по дорогам, минные поля не разминировали

Александр Самойленко, глава херсонской областной рады, дал интервью изданию Укринформ, в котором, помимо прочего, ответил на вопрос, почему Херсон был так быстро оккупирован. "Помощник начальника херсонского СБУ работал на врага", – говорит он.

– От многих жителей области и за ее пределами часто звучат вопросы: "Почему враг так быстро оккупировал Херсонщину? Почему оказались не готовы?". Есть ли у вас какие-нибудь собственные объяснения этому?

– Я не военный и не представитель спецслужб, поэтому не могу дать полную оценку. Но, по моему мнению, враг четко знал, где находятся все минные поля, он бил по КПВВ возле Крыма и местам дислокации пограничных войск и двигался четко по дорогам. Он не ехал по полям. Поэтому рассказы о том, что наши минные поля не сработали или были разминированы, не соответствуют действительности. Все эти тысячи мин остаются установленными. И ждут своего времени – может, когда враг будет отходить, они как раз и сработают.

Относительно моста через Днепр возле Херсона, то есть версия, что работник спецслужб, который должен был его взорвать, был убит снайпером или кем-то другим. При этом этот мост было сложно взрывать из-за его особой конструкции. Что касается небольших мостов, то их взрывали.

– А что с мостами из Крыма?

– Как уже было сказано, я – не представитель Минобороны, а потому мне тяжело это комментировать. Но я уверен, что все те планируемые мероприятия состоялись.

Сейчас мы уже знаем о задержании помощника начальника Херсонского УСБУ – начальника Антитеррористического центра Игоря Садохина, работавшего на врага. Считается, что он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию. Он был задержан еще в марте. И после проведенной проверки, так понимаю, Президент Украины уволил с должности и руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко, лишив его генеральского звания. Там сейчас тоже работают правоохранители.