Зеленский предлагает Верховной Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает депутатам Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Глава государства зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект (под номером 0157).

Украина присоединилась к Стамбульской конвенции в 2011-м году, но она до сих пор не ратифицирована депутатами. В 2016-м году попытка ратифицировать провалилась из-за понятий "гендер" и "сексуальная ориентация", которые прописаны в ней. Президент предлагает ратифицировать Стамбульскую конвенцию с отдельным заявлением. В нем говорится, что целью конвенции является защита женщин и недопущение домашнего насилия, в том числе в отношении мужчин и детей.

Украина не будет рассматривать ни одно из положений конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции, Семейного кодекса или других законов относительно институтов брака, семьи и усыновления.

Добавим, что ранее против ратификации Стамбульской конвенции выступали депутаты правого крыла, радикалы и Совет церквей Украины. Ратификация Стамбульской конвенции не указывалась в открытых источниках как одно из требований ЕС к Украине относительно ее членства в организации, однако известно, что без этого шага трудно прийти к консенсусу по поводу требований Европейского союза к потенциальным кандидатам.