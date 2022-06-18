Премьер-министр Нидерландов: Мы вместе с Германией отправим Украине гаубицы

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с речью после еженедельного заседания Рады Министров. "Война в Украине – это и наша война", – приводит его слова Укринформ со ссылкой на Telegraaph.

"Мы делаем все возможное с финансовой поддержкой, военной поддержкой, включая тяжелые системы вооружений", – сказал он.

Премьер также напомнил, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.

“Тяжелых систем не так много. Но мы делаем это потому, что это наша война. Если что-то пойдет не так, и мы позволим путину оккупировать Украину, то что будет дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности”, – подчеркнул Рютте и акцентировал, что Нидерланды должны “сделать это ради нашей безопасности и нашей свободы”, – сказал он.

Он подчеркнул, что население должно быть готово к финансовым последствиям войны, развязанной россией.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены в ЕС.