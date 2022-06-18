Премьер-министр Нидерландов: Мы вместе с Германией отправим Украине гаубицы
Политик также подготовил своих граждан к возможным финансовым последствиям
Фото: укринформ
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с речью после еженедельного заседания Рады Министров. "Война в Украине – это и наша война", – приводит его слова Укринформ со ссылкой на Telegraaph.
"Мы делаем все возможное с финансовой поддержкой, военной поддержкой, включая тяжелые системы вооружений", – сказал он.
Премьер также напомнил, что Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину гаубицы.
“Тяжелых систем не так много. Но мы делаем это потому, что это наша война. Если что-то пойдет не так, и мы позволим путину оккупировать Украину, то что будет дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности”, – подчеркнул Рютте и акцентировал, что Нидерланды должны “сделать это ради нашей безопасности и нашей свободы”, – сказал он.
Он подчеркнул, что население должно быть готово к финансовым последствиям войны, развязанной россией.
Ранее сообщалось, что Нидерланды поддержали предоставление Украине статуса кандидата в члены в ЕС.
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