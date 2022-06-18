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Джо Байден во время семейного отдыха упал с велосипеда

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К счастью, не пострадал

Джо Байден во время семейного отдыха упал с велосипеда

скріншот з відео

UA-Футбол
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Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время поездки возле своего дома в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Как сообщает издание Daily Mail, президент США проводит выходные со своей семьей, отмечая 45-ю годовщину свадьбы.

Президент США сразу после инцидента сообщил репортерам, что не пострадал.

Как видно из видео, Байден упал с двухколесного сразу после полной остановки и того, как встал на опорную ногу. Однако вторая нога запуталась в крепеже, что и спровоцировало потерю равновесия.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Daily Mail

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