ГУР: 5 гражданских вернулись из плена в результате обмена

Главное управление разведки Украины в Фейсбуке отчиталось об успешно проведенном обмене 5 на 5. Домой удалось вернуть 4-х гражданских, незаконно удерживаемых россией, и тело погибшего военного.

Сообщается, что гражданских взяли в плен во время боёв в Киевской области, троих – во время оккупации Гостомеля.

"Работа по возвращению всех пленных украинцев продолжается", – говорится в заявлении.