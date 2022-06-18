ГУР: 5 гражданских вернулись из плена в результате обмена
Четверо были захвачены в плен в Киевской области
Фото: Укринформ
Главное управление разведки Украины в Фейсбуке отчиталось об успешно проведенном обмене 5 на 5. Домой удалось вернуть 4-х гражданских, незаконно удерживаемых россией, и тело погибшего военного.
Сообщается, что гражданских взяли в плен во время боёв в Киевской области, троих – во время оккупации Гостомеля.
"Работа по возвращению всех пленных украинцев продолжается", – говорится в заявлении.
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Источник:facebook.com
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