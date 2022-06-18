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Международное разведывательное сообщество: За последние 72 часа ВСУ уничтожили в ОРДЛО минимум семь военных складов рф

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Семь ударов – семь попаданий в цель

Международное разведывательное сообщество: За последние 72 часа ВСУ уничтожили в ОРДЛО минимум семь военных складов рф

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Инсайдеры InformNapalm, являющиеся Международным разведывательным сообществом, заметили интересную тенденцию на фронте. Как отмечается, за последние 72 часа на территории ОРДЛО высокоточными ударами было поражено как минимум 7 объектов, на которых размещались значительные запасы боеприпасов, начиная с 2014-2015 годов. 7 выстрелов и 7 уничтоженных целей с боеприпасами. В частности, только уничтоженный склад боеприпасов в оккупированном Хрустальном (Красный Луч) содержал до 1 тыс. тонн боеприпасов.

Инсайдеры отмечают: "Среди местных жителей ходят слухи, что ВСУ "высокоточным натовским оружием большого калибра" очень точно уничтожает российские склады боеприпасов недалеко от Донецка. При этом, местные знают, что рашисты пытаются "размыть успехи ВСУ", простреливая центр города меньшими калибрами (проводят типичные действия, характеризующиеся как операции "под чужим флагом"), чтобы запугать местное население и перебить слухи о высокой точности работы ВСУ исключительно по складам боеприпасов".

Добавим, что ранее стало известно о точном артиллерийском ударе ВСУ по пункту управления 20-й общевойсковой армии Западного округа РФ.

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В статье: война с Россией
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Источник:
InformNapalm

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